Üç Kuruş canlı izle! Show Tv Üç Kuruş 18. yeni bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?
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Ekranları sevilen dizisi Üç Kuruş bu akşam 18. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Üç Kuruş dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Üç Kuruş canlı izle! Show Tv Üç Kuruş 18. yeni bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?' şeklinde aratma yapıyor. Üç Kuruş canlı izle! Show Tv Üç Kuruş 18. yeni bölüm canlı izle! Show Tv Üç Kuruş full HD izle!
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Üç Kuruş dizisi her Pazartesi saat 20:00'da Show Tv ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Çaka ailesinin büyük oğlu Kartal'ın yönettiği Çıngıraklı mahallesinde üst üste İrfan adlı bir seri katil tarafından cinayetler işlenmektedir. Kartal katili bulmak için Organize Şube'nin Komiseri Efe ile işbirliği yapar ve katili yakalamaya çalışırlar.
Üç Kuruş'un 17. Bölümünde; Neriman'ın bir ömür boyu sakladığı sırrının ifşa olmasıyla, Kartal ve Leyla büyük bir şok yaşarlar. Kartal'ın Neriman'a kestiği ceza, Şahin'le Kartal arasında geri dönüşü olmayan savaşın fitilini ateşler. Efe, Kartal'la beraber Azade, Korkmaz ve Baybars'ı içeri almak için Çetin'den de destek alarak başladığı oyununun sonunu görmeye çok yaklaşır. Çetin annesine kavuşabilmek için Baybars'tan gelen teklife evet dediğinde av ve avcılar yer değiştirir.
Üç Kuruş 18. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Uyandığında başucunda Kartal'ı görünce büyük bir şok yaşayan Efe'nin değişen hayatına dair ilk ipuçlarının verildiği tanıtımda annesi Aysel'in Leyla ile konuşması dikkat çekiyor. Bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, evladını görmek için Bahar'ın karşısına çıkarken ikilinin yüzleşmesi büyük bir merakla bekleniyor. Efe'nin İrfan'la karşı karşıya geldiği anlarda ise gerilim yükseliyor. İrfan'a silahını doğrultan Efe'nin ne yapacağı akıllarda soru işareti yaratıyor.
Kartal: Uraz Kaygılaroğlu
Efe: Ekin Koç
İrfan: Diren Polatoğulları
Bahar: Nesrin Cavadzade
Leyla: Aslıhan Malbora
Neriman: Nursel Köse
Baybars: Kadir Çermik
Çetin: Bora Akkaş
Azade: Sezin Akbaşoğulları
Oktay: Civan Canova
Ruşen: Mustafa Kırantepe
Şesu: Uğur Yıldıran
Korkmaz: Mehmet Bozdoğan
Şahin: Umutcan Ütebay
Halide: Damla Makar
Nesrin: Melissa Yıldırımer
Batu: Aytaç Uşun
Semiha: Süreyya Kilimci
Mesut: Cenk Kangöz
Konyalı: Alişan Uğur
Bülent: Burak Altay
Sahir: Muttalip Müjdeci
Peri: Asena Girişken
Hazal: Tuğçe Yolcu
Aysel: Goncagül Sunar
Adnan: Cüneyt Yalaz
Yeşim: Canan Atalay
Neşe: Aylin Engör
Kamil: Volkan Kıran
Ahmet: Özkan Özipek
Seco: Ömer Çobanoğlu
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