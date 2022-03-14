Üç Kuruş canlı izle! Show Tv Üç Kuruş 18. yeni bölüm canlı izle! Üç Kuruş yeni bölümde neler olacak?

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ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Üç Kuruş dizisi her Pazartesi saat 20:00'da Show Tv ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

ÜÇ KURUŞ KONUSU NEDİR?

Çaka ailesinin büyük oğlu Kartal'ın yönettiği Çıngıraklı mahallesinde üst üste İrfan adlı bir seri katil tarafından cinayetler işlenmektedir. Kartal katili bulmak için Organize Şube'nin Komiseri Efe ile işbirliği yapar ve katili yakalamaya çalışırlar.

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş'un 17. Bölümünde; Neriman'ın bir ömür boyu sakladığı sırrının ifşa olmasıyla, Kartal ve Leyla büyük bir şok yaşarlar. Kartal'ın Neriman'a kestiği ceza, Şahin'le Kartal arasında geri dönüşü olmayan savaşın fitilini ateşler. Efe, Kartal'la beraber Azade, Korkmaz ve Baybars'ı içeri almak için Çetin'den de destek alarak başladığı oyununun sonunu görmeye çok yaklaşır. Çetin annesine kavuşabilmek için Baybars'tan gelen teklife evet dediğinde av ve avcılar yer değiştirir.

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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kuruş 18. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Uyandığında başucunda Kartal'ı görünce büyük bir şok yaşayan Efe'nin değişen hayatına dair ilk ipuçlarının verildiği tanıtımda annesi Aysel'in Leyla ile konuşması dikkat çekiyor. Bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, evladını görmek için Bahar'ın karşısına çıkarken ikilinin yüzleşmesi büyük bir merakla bekleniyor. Efe'nin İrfan'la karşı karşıya geldiği anlarda ise gerilim yükseliyor. İrfan'a silahını doğrultan Efe'nin ne yapacağı akıllarda soru işareti yaratıyor.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Kartal: Uraz Kaygılaroğlu

Efe: Ekin Koç

İrfan: Diren Polatoğulları

Bahar: Nesrin Cavadzade

Leyla: Aslıhan Malbora

Neriman: Nursel Köse

Baybars: Kadir Çermik

Çetin: Bora Akkaş

Azade: Sezin Akbaşoğulları

Oktay: Civan Canova

Ruşen: Mustafa Kırantepe

Şesu: Uğur Yıldıran

Korkmaz: Mehmet Bozdoğan

Şahin: Umutcan Ütebay

Halide: Damla Makar

Nesrin: Melissa Yıldırımer

Batu: Aytaç Uşun

Semiha: Süreyya Kilimci

Mesut: Cenk Kangöz

Konyalı: Alişan Uğur

Bülent: Burak Altay

Sahir: Muttalip Müjdeci

Peri: Asena Girişken

Hazal: Tuğçe Yolcu

Aysel: Goncagül Sunar

Adnan: Cüneyt Yalaz

Yeşim: Canan Atalay

Neşe: Aylin Engör

Kamil: Volkan Kıran

Ahmet: Özkan Özipek

Seco: Ömer Çobanoğlu

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