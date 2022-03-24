Türkiye Portekiz'i elerse kimle eşleşecek? Türkiye turu atlarsa rakibi kim olacak? Portekiz-Türkiye kazananı finalde kimle karşılaşacak?

Portekiz- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Maçı yenen kimle eşleşecek? Türkiye Portekiz kazananı kimle eşleşir? İtalya mı K. Makedonya mı? Türkiye Portekiz'i elerse kimle eşleşecek? Türkiye turu atlarsa rakibi kim olacak? FIFA 2022 formatı nasıldır? İşte bilgiler...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz-Türkiye 2022 Dünya Kupası Eleme maçı 24 Mart Perşembe 2022 tarihinde yani bugün akşam saat 22:45 'te başlayacak. Portekiz-Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI? RÖVANŞI VAR MI?

2022 Dünya Kupası play-off eleme maçları tek maç üzerinden oynanmaktadır. Bundan dolayı Portekiz-Türkiye maçı da tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takım İtalya-K. Makedonya karşılaşmasının galibi ile eşleşecek. O maçı da kazanan takım Dünya Kupası gruplarında oynamaya hak kazanacaktır. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI ELEME FORMATI NASIL?

Elemeler formatı UEFA tarafından 4 Aralık 2019 tarihinde onaylanmıştır.

Grup aşaması: 55 takım beşerli veya altışarlı (2021 UEFA Uluslar Ligi Finallerine katılan 4 takım beşerli gruplarda olmak üzere) 10 gruba ayrılır. Grup birincileri 2022 FIFA Dünya Kupasına katılmaya hak kazanır.

Play-off aşaması: Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile 2020-21 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 2 takım olmak üzere toplam 12 takım dörderli 3 yola ayrılır ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer olmak üzere 3 takım daha 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanır.

TÜRKİYE PORTEKİZ'İ YENERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Milli takımımız eğer bugün Portekiz'i yenerse final play off turunda İtalya ve K. Makedonya kazananı ile eşleşecektir. Yani

Yarı finaller şöyle:

Portekiz - Türkiye : 24 Mart (Yarı final)

İtalya - Kuzey Makedonya - 24 Mart (Yarı final)

Portekiz-Türkiye kazananı/ İtalya-K. Makedonya kazananı : 29 Mart (Final)

Buna göre Türkiye eğer Portekiz'i elerse İtalya-K. Makedonya maçının kazananı ile finalde eşleşecektir. Final maçını kazanan takım FIFA 2022 gruplara kalacak.

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