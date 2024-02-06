TÜİK, bireylerden, hanelerden ve işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Bu istatistiksel bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma süreçlerinde güvenilir bir rehber niteliği taşır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? Son rakam ne? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU KAÇ OLDU?

Türkiye'nin nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2023'te binde 1,1'e geriledi. Köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

TÜİK

YABANCI NÜFUS SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti mavi kart hamili kişiler değerlendirildi. Ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.