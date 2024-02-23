Türkiye'de en çok hangi uyruktan gelin ve damat var? TÜİK raporunda hangi uyruklar yer alıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporuna göre; yabancı gelinlerin sayısı 2023'te 31 bin 29 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturdu. Türkiye'de geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 1,82 azalarak 565 bin 435'e geriledi. Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 5,79 düşüşle 171 bin 881 oldu. Her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Türkiye'de en çok hangi uyruktan gelin ve damat var?

TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ UYRUKTAN YABANCI GELİN VAR?

Yabancı gelinlerin sayısı 2023'te 31 bin 29 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli, yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ UYRUKTAN YABANCI DAMAT VAR?

Yabancı damatların sayısı geçen yıl 6 bin 345 olurken bu rakam toplam damatların yüzde 1,1'ini oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 21,9 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Bunları yüzde 19,2 ile Suriyeliler ve yüzde 5,1 ile Avusturyalılar takip etti.