UEFA Konferans Ligi play-off turunda futbol heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Basel'e konuk olacak. Kritik müsabakaya dair detaylar ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor -Basel maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Basel müsabakasına dair tüm merak edilenler...

Uefa Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor deplasmanda Fransız temsilcisi Baselile karşılaşacak. Maçın detayları ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Basel maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Basel maçı hangi kanaldan yayınlanacak?Trabzonspor -Basel maçını kim yönetecek? Detaylar haberimizde...

Karadeniz ekibi, Basel'i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. En son Avrupa kupalarında dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

BASEL- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans ligi play-offtur müsabakasında Basel ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak kritik müsabaka 23 Şubat Perşembe günü saat 23:00 da oynanacak. Basel ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Gbamin, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Diouf, Frei, Amdouni, Zeqiri, Kade, Ramos

BASEL- TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

UEFA Konferans ligiplay-off turu müsabakasında Basel ile Trabzonspor arasında oyunanacak müsabaka TV8 den naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BASEL- TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda perşembe günü oynanacak Basel - Trabzonspor maçını İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.