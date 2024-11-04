Tolga Zengin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Tolga Zengin, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının devre arasında hakemi eleştirdi ve karşılaşma sonunda ise yayında yoktu. Ünlü ismin yayından kendi isteği ile mi ayrılıp ayrılmadığı tartışma konusu oldu. Tolga Zengin kimdir? Tolga Zengin kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

TOLGA ZENGİN KİMDİR?

Tolga Zengin, 10 Ekim 1983 yılında Artvin'de doğdu. kaleci mevkiinde forma giymiş Türk eski millî futbolcudur. Tolga, kariyerine amatör olarak Trabzon İdmanocağı kulübünde başladı. 1998 yılında Trabzonspor altyapısına girdi. 1998-2003 yılları arasında PAF Takımda oynadı.

2003-2004

2003-04 sezonunda A takıma yükseldi, ancak aynı yıl sezon başında yapılan kamp sonrası PAF Takımı'na geri gönderildi.

2004-2005

Trabzonspor'da ilk lig maçına 2 Ekim 2005 tarihli Galatasaray maçında çıktı. Bu maçta geçici teknik direktör Orhan Çıkırıkçı tarafından maça ilk 11 de sürülen Tolga, dört gol yedi ve maç 4-1 Galatasaray lehine sonuçlandı.

2005-2006

Galatasaray karşılaşmasından sonra uzun süre forma giyemeyen genç kaleci, 5 Şubat 2006 tarihinde 2-1 Trabzonspor lehine sonuçlanan MKE Ankaragücü maçında tekrar formasına kavuştu.

2006-2007

2006-07 sezonunda Jefferson'dan kaleyi devraldı ve o sezon ligde 18 maça çıktı.

2007-2008

Rüştü Reçber, Tolga'yı kendisinin veliahtı olarak gösterdi.

2008-2009

2008-09 sezonunda Tony Sylva'nın transfer edilmesine karşın lisans sorunu yüzünden sezona birinci kaleci olarak başladı. Fakat 7. haftada 3 gol yediği Galatasaray maçından sonra kaleyi Tony Sylva'ya teslim etmek zorunda kaldı ve daha sonra, hazırlık maçları da dahil, kadroya giremedi.

2010-2011

Trabzonspor'un 1. kalecisi Onur Kıvrak'ın 12 Mart 2011 tarihinde sakatlanmasıyla, ligin geri kalan kısmında Trabzonspor kalesini korudu.

2011-2012

Tolga 2011-12 sezonunda.

Ibrahim Yattara'nın takımdan ayrılmasından sonra kaptanlığa getirildi. Athletic Bilbao ve Inter'e karşı gösterdiği başarılı performanslar ile Avrupa basınında adından söz ettirdi. O sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Tolga, Trabzonspor'un o sezon ligde ve Süper Final'de oynadığı tüm maçlarda olmak üzere toplam 51 maçta forma giydi.

2012-2013

16 Eylül 2012 tarihinde oynanan Süper Lig'in 4. haftasındaki Sivasspor maçında gelen ortaya yükselen Tolga omzunun üstüne ters düşünce talihsiz bir sakatlık geçirdi. Yerini Onur Kıvrak'a bırakan Tolga sezonun geri kalan kısmında genellikle Türkiye Kupası maçlarında şans buldu. 18 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Galatasaray maçı ile aylar sonra tekrar bir Süper Lig maçında forma giyme şansı buldu.

Tolga Zengin

Beşiktaş

2013-2014

2013-2014 sezonunda Tolga Zengin, annesinin kansere yakalanması ve tedavisini İstanbul'da sürdürmesi sebebiyle, Trabzonspor'dan ayrılmaya karar verdi. Trabzonspor kulübü, Beşiktaş yönetimi ile görüşen Tolga'ya, 22 Temmuz 2013 tarihinde Beşiktaş ile anlaşmasıyla İstanbul'a transferine onay verdi. Yeni takımındaki ilk Lig maçını eski takımı Trabzonspor'a karşı oynadı.

2014-2015

2014-2015 Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonunda Teknik Direktör Slaven Bilic yönetimindeki Beşiktaş da 1.Kaleci olarak sezona başladı.Cenk Gönen, Günay Güvenç yedekleri ve Veysel Sapan altyapıdan 4. kaleci olarak kadroda yer aldı. Sezon içinde, omuz yaralanması, dizinde yırtık, tendon yırtığı gibi talihsiz sakatlıklar geçirdi. Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 maçta forma giymiştir. Beşiktaş Süper Ligi 3. bitirdi. UEFA Avrupa Liginde son 16 ya kalıp Club Brugge'a elendi. Türkiye kupasında son 16 da elendi.

2015-2016

2015-2016 Süper Lig Hasan Doğan Sezonunda Teknik Direktörlük görevine Tolga Zengin'in Trabzonspor'dan eski hocası Şenol Güneş getirildi. Beşiktaş'ın Şampiyon tamamladığı sezonda ligin en fazla kurtarış yapan kalecileri arasında yer aldı. Süper Lig'in de en az gol yiyen 3 kalecisinden biri olmayı başardı. Geçtiğim sezonun aksine sezonda daha az maç kaçırdı. Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası olmak üzere toplam 38 maçta forma giymiştir. Kalesinde 36 gol görüp, 16 müsabakada kalesini gole kapadı. Beşiktaş Süper Ligi şampiyon tamamladı. UEFA Avrupa Liginde gruplardan veda etti. Türkiye kupasında çeyrek finalde elendi.

Millî takım kariyeri

A millî takım formasını ilk kez 12 Nisan 2006 tarihinde Azerbaycan ile oynanan ve 1-1 biten dostluk maçında giydi. Tolga, Fatih Terim tarafından Rüştü ve Volkan'ın ardından üçüncü kaleci olarak 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna çağrıldı.