TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 30 ilde toplam 312 arsayı satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek açık artırmalarla gerçekleştirilecek satışlar, yatırımcılar ve arsa sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

312 arsanın satışına ilişkin açık artırma, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da İstanbul'da TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda (Küçükçekmece), Ankara'da ise Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde (Çankaya) yapılacak. Katılımcılar, açık artırmaya hem fiziksel olarak hem de internet üzerinden çevrim içi olarak katılabilecek.

KATILIM TEMİNATLARI NE KADAR?

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, arsanın muhammen bedeline göre değişen tutarlarda teminat ödemesi yapması gerekiyor. Teminat bedeli, arsanın değerine göre 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişiyor. Örneğin, muhammen bedeli 2,5 milyon TL'ye kadar olan arsalar için 100 bin TL teminat istenirken, 100 milyon TL'nin üzerindeki arsalar için 10 milyon TL'ye kadar teminat talep ediliyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tek lot olarak satışa sunulan iki taşınmaz için toplamda 50 milyon TL, Tekirdağ Çorlu'daki beş taşınmaz için ise 20 milyon TL teminat bedeli öngörülüyor.

ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİ

Arsa alıcılarına esnek ödeme imkanları da sağlanıyor. Katılımcılar, satın aldıkları arsayı ister yüzde 25 peşinatla 48 ay vade, isterlerse yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçeneğiyle ödeme şansı elde edecek. Bu seçenekler, farklı bütçelere sahip yatırımcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

HANGİ İLLERDE ARSA SATIŞI YAPILACAK?

Satışa çıkarılan arsalar, Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 ili kapsıyor. Bu iller arasında; Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Manisa, Mersin, Antalya, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay ve Erzurum gibi büyük şehirlerin yanı sıra; Edirne, Yalova, Afyonkarahisar, Bolu, Çorum, Elazığ, Aksaray, Adıyaman, Batman ve Muş gibi iller de yer alıyor.