TOGG FİYAT LİSTESİ | Togg T10F sedan fiyatları ne kadar? Togg T10F VE Togg10X ne kadar?

Türkiye'nin otomotivdeki dönüşüm hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Togg'un ilk SUV modeli olan T10X'ten sonra şimdi sahneye T10F çıktı. Fastback tasarımı, gelişmiş teknoloji altyapısı ve dikkat çeken menzil seçenekleriyle T10F, Türkiye'de ve Avrupa'da ses getirmeye hazırlanıyor. Peki, Togg T10F sedan fiyatları ne kadar? Togg T10F VE Togg10X ne kadar? İşte, Togg fiyat liste detayları...

TOGG T10F ÇIKTI MI?

Evet, TOGG T10F resmen tanıtıldı. Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası TOGG'un ikinci modeli olan T10F, 2025 yılı içinde yollarda olacak. Sedan ve fastback segmentinde konumlanan bu model, Avrupa pazarına da giriş yapacak. Almanya başta olmak üzere Avrupa'da satışa çıkması hedefleniyor.

T10F, Togg'un global vizyonunu yansıtan ve markayı sadece yerli bir üretici olmaktan çıkararak, rekabetçi bir dünya markasına dönüştürme hedefinin parçası.

TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

Togg T10F, farklı donanım seviyeleri ve menzil seçenekleriyle satışa sunuluyor. Üç farklı versiyon ile gelen T10F'in 2025 yılı itibarıyla belirlenen fiyatları şöyle:

T10F V1 RWD Standart Menzil modeli, yaklaşık 350 kilometrelik menzil sunuyor ve 52,4 kWh batarya kapasitesine sahip. Bu modelin fiyatı 1 milyon 860 bin TL olarak belirlendi.

T10F V1 RWD Uzun Menzil modeli, 88,5 kWh batarya kapasitesi ile 623 kilometre menzil sunuyor. Bu versiyon 2 milyon 170 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

T10F V2 RWD Uzun Menzil modeli ise aynı batarya kapasitesine sahip ancak daha gelişmiş donanım paketiyle geliyor. Bu modelin fiyatı 2 milyon 345 bin TL olarak açıklandı.

TOGG T10F SEDAN FİYATLARI NE KADAR?

Togg T10F, sedan segmentine hitap eden bir fastback modeli olarak tanımlanıyor. Bu nedenle özellikle sedan araç kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Aracın giriş seviyesi fiyatı 1 milyon 860 bin TL'den başlıyor. Uzun menzil ve daha donanımlı versiyonları tercih edildiğinde bu fiyat 2 milyon 345 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Bu fiyat aralığı, segmentindeki diğer elektrikli sedan modellerle kıyaslandığında rekabetçi olarak değerlendiriliyor. Ayrıca yerli üretim olması sayesinde satış sonrası hizmetlerde de önemli avantajlar sunması bekleniyor.

TOGG FİYAT T10F FİYATI NE KADAR?

Togg T10F'in fiyatı, seçilecek versiyona ve donanım seviyesine göre değişiklik gösteriyor. T10F'in fiyatları 1 milyon 860 bin TL ile 2 milyon 345 bin TL arasında değişiyor. Menzil kapasitesi, batarya büyüklüğü, iç donanım ve sürüş destek sistemleri gibi etkenler bu fiyat farklarını doğuruyor.

Ek olarak, bazı opsiyonel özelliklerin de ek maliyet oluşturabileceği göz önünde bulundurulmalı. Donanım seviyeleri arasında teknoloji, iç tasarım ve sürüş destek sistemleri açısından ciddi farklar bulunuyor.

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER?

Togg T10F, sadece fiyat değil; performans, tasarım ve teknoloji açısından da oldukça iddialı. İşte öne çıkan özellikleri:

İki farklı batarya seçeneği ile geliyor: 52,4 kWh ve 88,5 kWh.

Standart menzil modeli yaklaşık 350 km, uzun menzil modeli ise 623 km menzil sunuyor.

Arkadan itişli (RWD) versiyonlarında 218 beygir güç, 350 Nm tork üretiliyor. Dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonlarında ise bu değerler 435 beygir ve 700 Nm'ye kadar çıkıyor.

Uzun menzilli versiyonlar 0'dan 100 km/s hıza 4.4 saniyede ulaşabiliyor.

Hızlı şarj teknolojisi sayesinde %20'den %80'e yaklaşık 28 dakikada şarj edilebiliyor.

Araç içinde üç ekranlı bir dijital kokpit bulunuyor: 12,3 inç gösterge paneli, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç kontrol ekranı.

Togg'un Trumore platformu üzerinden entegre bağlantı, uzaktan güncellemeler ve dijital hizmetler aktif olarak kullanılabiliyor.

V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi sayesinde araçtan harici cihazlara enerji aktarımı yapılabiliyor.

T10F'in hem donanım hem de yazılım açısından oldukça zengin özelliklerle donatıldığı görülüyor. Yerli otomobilin teknoloji seviyesi birçok Avrupalı rakibiyle yarışabilecek seviyede.

TOGG T10F NASIL SİPARİŞ EDİLİR?

Togg T10F siparişi, markanın resmi dijital platformu üzerinden yapılabilecek. T10X modelinde olduğu gibi T10F için de sipariş süreci Trumore uygulaması üzerinden gerçekleşecek.

Sipariş süreci şu şekilde ilerleyecek:

Öncelikle Trumore uygulaması ya da resmi web sitesinden kullanıcı kaydı yapılması gerekiyor.

Ardından versiyon ve donanım tercihi yapılacak.

Ön ödeme yapılarak sipariş kaydı oluşturulacak.

Siparişin kesinleşmesiyle birlikte üretim ve teslimat süreci başlayacak.

Togg, kullanıcılarına dijital ortamda konfigürasyon ve sipariş imkânı sunarak sektördeki alışılmış yöntemlerin dışına çıkıyor. Böylece kullanıcılar, bayilere gitmeden doğrudan sipariş verebilecek.

TOGG T10F ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

Togg T10F için ön sipariş sürecinin 2025 yılı Eylül ayında başlaması planlanıyor. Türkiye'de ilk etapta sınırlı sayıda araç teslimatı yapılacak. Bu nedenle ön sipariş sürecine erken katılmak, teslimat avantajı sağlayabilir.

T10X modelinde olduğu gibi kura sistemi veya sıraya göre teslimat yapılması da muhtemel. Ön sipariş süreci başladığında, resmi kanallar üzerinden duyurular yapılacak ve kullanıcılar sipariş işlemlerine başlayabilecek.

TOGG T10F, YERLİ SEDANIN YÜKSELİŞİ

Togg T10F, yerli üretim, yüksek teknoloji ve estetik tasarımın başarılı bir birleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatları, özellikleri ve sunduğu deneyim ile Türkiye'de ve Avrupa'da önemli bir kullanıcı kitlesi yakalayacak gibi görünüyor.

Elektrikli otomobil pazarında rekabetin kızıştığı bu dönemde, Togg T10F, özellikle ulaşılabilir menzil seçenekleri ve hızlı şarj altyapısıyla dikkat çekiyor. Ön sipariş sürecini kaçırmamak ve konfigürasyonları iyi analiz etmek, bu yeni modele sahip olmak isteyenler için büyük önem taşıyor.