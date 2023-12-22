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THY seferleri iptal mi, neden iptal oldu? THY iptal olan seferler!

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Türk Hava Yolları (THY), cumartesi günü beklenen fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 41 seferin iptal edildiğini duyurdu. Peki, THY seferleri iptal mi, neden iptal oldu merak ediliyordu. İşte, THY iptal olan seferler!

THY iptal olan seferler! Türk Hava Yolları (THY), cumartesi günü beklenen fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 41 seferin iptal edildiğini duyurdu. Peki, THY seferleri iptal mi, neden iptal oldu merak ediliyordu. İşte, THY iptal olan seferler haberimizde...

THY SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan kalkışlı ve varışlı toplam 41 seferin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında 23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz."

AKOM'DAN FIRTINA UYARISI

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtınalı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirtilerek, fırtınaya karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

THY seferleri iptal mi, neden iptal oldu? THY iptal olan seferler!

YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Merkezden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenip kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

THY seferleri iptal mi, neden iptal oldu? THY iptal olan seferler!

Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.

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