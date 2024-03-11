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Tether, USDT'yi Celo platformuna getiriyor

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Stablecoin üreticisi Tether, USDT tokenini Celo platformuna taşımayı planladığını duyurdu. Celo, Ethereum'un Katman 2 ağıyla uyumlu bir Blockchain platformu olup, düşük işlem ücretleri ve hızlı işlem süresi sunuyor. Bu hamle, Tether'in USDT'yi Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon ve Near gibi Blockchain ağına dahil etme planının bir parçası.

Piyasa değerine göre en büyük stablecoin üreticisi olan Tether, USDT stablecoin'i için yeni girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Bu noktada Tether, USDT tokenini Celo platformuna taşımayı planlıyor.

Tether Mobil Ödemelerde Devrim Yaratmaya Hazırlanıyor

Tether, USDT tokenini Celo platformuna taşımayı planlıyor. Celo, Ethereum'un Katman 2 ağıyla uyumlu ve Ethereum sanal makinesi (EVM) desteğine sahip bir Blockchain platformu olarak ifade edilebilir. Tether'in bu hamlesiyle birlikte USDT, Celo'nun sunduğu düşük işlem ücretleri ve hızlı işlem süresinden faydalanabilecek.

Tether'den yapılan açıklamaya göre, USDT'nin Celo'da ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir tarih verilmemiş olsa da lansmanın "kısa süre içinde" gerçekleşeceği açıklandı. Bu gelişme, Tether'in USDT'yi Ethereum, Solana, Avalanche, Polygon ve Near gibi Blockchain ağına dahil etme planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

2020 yılında piyasaya sürülen Celo, mobil ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş bir platform olarak dikkat çekiyor. Kullanıcıların telefon numaralarını kripto cüzdan adresleriyle eşleştirmelerini sağlayarak basit ve ucuz bir şekilde ödeme yapmalarını mümkün kılan Celo, düşük işlem ücretleri ile öne çıkıyor. Celo'nun kurucu ortağı ve vakfın başkanı Rene Reinsberg, Tether'in USDT'sinin Celo platformunda sunulmasının yaklaşmakta olduğunu ve bu sayede kullanıcıların düşük maliyetli ve hızlı ödemeler yapabilme imkânı bulacaklarını ifade etti.

Tether'in Celo ile entegrasyonu, USDT'nin piyasadaki dolaşımdaki miktarının 102 milyar doları aştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Stablecoin'in toplam arzı ise henüz piyasaya sürülmemiş tokenlar da dahil olmak üzere 108 milyar doları geçti.

Kaynak: Haberler.com / Blockchain

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