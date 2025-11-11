Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, 81 ilde inşa edilecek yeni konutlarla vatandaşlara uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme imkânı sunuyor. Devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçenekleriyle hayata geçirilen bu proje, barınma sorununa çözüm olmayı hedefliyor. Başvuru süreci, yoğunluğun önlenmesi amacıyla T.C. kimlik numarası son rakamına göre aşamalı sistemle yürütülüyor. Peki, TC kimlik numarası son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar için TOKİ evleri 500 bin sosyal konut projesi başvuru günleri ne zaman? Detaylar...

TC KİMLİK NUMARASI SON RAKAMI 0,2,4,6,8 OLANLAR İÇİN TOKİ EVLERİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU GÜNLERİ NE ZAMAN?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen Yüzyılın Konut Projesi, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşasını kapsıyor. Bu büyük proje kapsamında vatandaşlar, devlet güvencesiyle düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme imkânlarından faydalanabilecek.

Başvuruların düzenli ve yoğunluktan uzak bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanıyor. Buna göre:

10 Kasım: Son rakamı 0 olan vatandaşlar

11 Kasım: Son rakamı 2 olan vatandaşlar

12 Kasım: Son rakamı 4 olan vatandaşlar

13 Kasım: Son rakamı 6 olan vatandaşlar

14 Kasım: Son rakamı 8 olan vatandaşlar

15 Kasım itibarıyla başvuruların tüm vatandaşlara açılacağı belirtilmiş olup, süreç 19 Aralık'a kadar devam edecek.

İlk konut teslimlerinin Mart 2027 tarihinde yapılması planlanıyor. Proje kapsamında başvurular hem e-Devlet hem de yetkili banka şubeleri aracılığıyla alınabiliyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, resmi olarak başvuru sürecine girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu bilgilere göre başvurular, şehirlerin nüfus yoğunluğu, ekonomik yapısı ve barınma talebi dikkate alınarak planlanmış etaplar halinde alınıyor.

Bugünden itibaren başlayan başvurular, vatandaşlara kolaylık sağlamak için kimlik numarası son rakamına göre aşamalı sistemle yürütülüyor. Bu yöntemle başvuru yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJE BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular iki ana kanaldan gerçekleştiriliyor:

1) E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU

En hızlı ve pratik başvuru yöntemi e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. İşlem adımları:

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.

Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" veya "Sosyal Konut Projesi Başvurusu" yazın.

Açılan formda adres, gelir bilgisi ve diğer gerekli bilgileri eksiksiz doldurun.

Başvuru ücreti için banka ödeme talimatını alın ve ödemeyi gerçekleştirin.

2) BANKA ŞUBELERİ ÜZERİNDEN BAŞVURU

E-Devlet kullanmayanlar veya şubeden başvurmak isteyenler için yetkili banka şubeleri (Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası) aracılığıyla başvuru yapılabiliyor. Gerekli evraklarla şubeye giderek ön başvuru formu dolduruluyor.

Başvuruların son tarihleri:

E-Devlet: 18 Aralık

Banka şubeleri: 19 Aralık

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücretleri, projenin şeffaf ve erişilebilir olması adına düşük tutarda belirlenmiştir. Ödeme, başvuru sırasında e-Devlet veya banka kanalıyla yapılmaktadır. Kesin ücret bilgisi, başvuru formunun doldurulmasının ardından sistem tarafından kişiye özel olarak iletilir.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvurmak için temel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvuru tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son rakamına göre uygun günde başvuru yapmak.

Aylık hane geliri, başvuru koşullarına uygun seviyede olmalıdır.

Başvuru yapılan konutun bulunduğu ilde ikamet etme veya çalışma koşulu aranabilir.

Daha önce TOKİ veya devlet destekli sosyal konut projesinden faydalanmamış olmak.

Ayrıca, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle ödeme imkânı sunuluyor.