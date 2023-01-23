Survivor 23 Ocak 2023 kim elendi? 2023 Survivor kim gitti? Survivor'da elenen isim belli oldu mu?

TV8'in sevilen yarışması Survivor bu hafta adaya kim veda etti merak konusu oldu. 2023 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor kim elendi ve Survivor'da adaya kim veda etti herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti?

2023 Survivor All Star kadrosu ve yeni gelen kurallar sayesinde, seyirciye heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Survivor'da bu hafta kim elendi ve Survivor adaya veda eden isim kim oldu merak ediliyor. Survivor kim elendi? 2023 Survivor adaya kim veda etti? seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor'da kim elendi ve 2023 Survivor'da adaya kim veda etti izleyici tarafından araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR 23 OCAK 2023 KİM ELENDİ?

Survivor 2023'te ünlüler takımında adaya veda eden isimler belli oldu. Ümit Erdim'in oylama sonucu elenmesinin ardından Berdan Mardini ve Seçkin Piriler de yarışmaya veda etti.

BERDAN MARDİNİ SURVIVOR'DAN NEDEN ELENDİ?

Bir süredir Survivor'da oyunlarda yer almayan Berdan Mardini, sağlık problemleri nedeniyle veda etmek zorunda kaldı.

SEÇKIN PIRILER SURVIVOR'DAN NEDEN ELENDİ?

Seçkin Piriler ise Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı. Piriler, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kullanamadı ve kendisine de oy atılamadı.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Murat Eken, Berdan Mardini, Barış Telli.

Gönüllüler Takımı: Aziz Ozan Dilber, Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna Elibol, Asena Demirbağ, Özgür Tetik, Tunga Sayan, Kardelen Kalender, Walison Fonseca.