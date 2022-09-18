Sultanbeyli İstanbulkart başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sultanbeyli İstanbulkart şartları ne?

Sultanbeyli'de ikamet eden üniversite öğrencilerinin İstanbulkart aylık abonman ücretini Sultanbeyli Belediyesi tarafından karşılanacağı duyuruldu. Bu haberin ardından üniversite öğrencileri nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Sultanbeyli istanbulkart başvurusu nerden nasıl yapılır? Sultanbeyli istanbulkart şartları ne? İşte detaylar...

Sultanbeyli'de ikamet eden ve İstanbul'daki üniversitelerde örgün eğitim gören gençlerin İstanbulkart öğrenci aylık abonman ücretini Sultanbeyli Belediyesi tarafından karşılanacağı duyuruldu. Haberin ardından üniversitesi öğrencileri nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başlandı. Peki, Sultanbeyli İstanbulkart başvurusu nerden nasıl yapılır? Sultanbeyli İstanbul kart şartları ne? Detaylar haberimizde...

SULTANBEYLİ İSTANBULKART BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

2022-2023 eğitim öğretim döneminde Sultanbeyli'de ikamet eden üniversite öğrencilerinin İstanbulkart abonman ücretinin Sultanbeyli belediyesi tarafından karşılanacağı duyuruldu. İstanbulkart başvuruları Sultanbeyli belediyesinin resmi hesabından yapılacaktır.

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SULTANBEYLİ İSTANBULKART ŞARTLARI NELER?

Sultanbeyli Belediyesi'nin duyurduğu İstanbulkart başvurusunda bulunmak için Sultanbeyli'de ikamet ediyor ve İstanbul'daki üniversitelerde örgün eğitim görmeniz gerekmektedir.

Başvuru yapabilmeniz için;

- Sultanbeyli ilçesinde ikamet ettiğinizi gösterdiğine dair e-Devlet'ten alınmış ikametgah belgesi,

- E-devlet üzerinden alınmış İstanbul'daki üniversitelerde ÖRGÜN ve AKTİF olarak eğitim gördüğünüzü belirten öğrenci belgesi,

- Bankadan alınmış öğrencinin kendisine ait IBAN numarasını gösteren belgenizin bulunması gerekmektedir.