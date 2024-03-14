Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli?
Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Havran Belediye Başkan adayı olan Şükrü Odabaşı hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Şükrü Odabaşı'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ŞÜKRÜ ODABAŞI KİMDİR?
Şükrü Odabaşı, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Havran Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı emekli polistir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.