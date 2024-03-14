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Şükrü Deviren kimdir? CHP Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Şükrü Deviren kaç yaşında, nereli?

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Şükrü Deviren kimdir? CHP Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Şükrü Deviren kaç yaşında, nereli? CHP'nin Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı olan Şükrü Deviren hakkında merak edilenler. Deviren'in yaşına ve nereli olduğuna dair bilgiler bu haberde yer alıyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı ise Şükrü Deviren. Şükrü Deviren nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ŞÜKRÜ DEVİREN KİMDİR?

Şükrü Deviren, 1965 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dünyaya gelmiş olup, evli ve iki çocuk babasıdır. İlköğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra orta ve lise eğitimini Gemlik'te aldı. İşletme Fakültesi'nden lisans derecesi ile mezun oldu ve aynı zamanda İngilizce diline de hakimdir. Deviren, halen yerel yönetimler alanında eğitim almaya devam etmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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