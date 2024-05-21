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Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında şampiyonluğun 1 numaralı adayı Galatasaray'ı konuk edecek olan Konyaspor, yaptığı açıklamayla kulübe yöneltilen ithamlara sert bir cevap verdi. Açıklamada, "Sadece sözüm ona kendi şampiyonluklarına odaklanmış, dünyanın kendi kulüpleri etrafında döndüğüne inanan bu güruha ne söyleyecek sözümüz ne de harcayacak zamanımız var. Konyaspor Kulübü, sahada bunlara gereken cevabı sahada verecektir" ifadeleri yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftası, şampiyonu ve küme düşen takımları belirleyecek. 26 Mayıs Pazar günü şampiyonluğun 1 numaralı adayı Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor, kümede kalabilmek için sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlılar, kulübe yöneltilen ithamlara sert bir açıklamayla cevap verdi.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

" Konyaspor'umuz, Süper Lig'in son haftasında sezonun kendisi adına en kritik maçına çıkacak. Ligde kalmak adına ekonomik ve manevi büyük uğraşlar veren kulübümüz, Pazar günü oynayacağımız karşılaşmaya şehir olarak kenetlenerek çıkacak. Bu vesileyle kamuoyuna tekrar hatırlatmak istiyoruz. Şampiyonluk yarışına bakmaksızın sahaya çıkacak futbolcularımız, terinin son damlasına kadar mücadelesini verecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Yazılı, görsel ve sosyal medya mecralarında ise kulübümüze ithaf edilen yakıştırmaları üzülerek takip ediyoruz. Renk fark etmeksizin insani ve ahlaki değerlerden yoksun kişilerin, bizi anlamadığını biliyoruz. Sadece sözüm ona kendi şampiyonluklarına odaklanmış, dünyanın kendi kulüpleri etrafında döndüğüne inanan bu güruha ne söyleyecek sözümüz ne de harcayacak zamanımız var. Konyaspor Kulübü, sahada bunlara gereken cevabı sahada verecektir.

SAHADA TÜM TAKIMLAR MÜCADELE ETMELİ!

Süper Lig'in son haftasının sadece Tümosan Konyaspor üzerinden yorumlanmasını ise şaşkınlıkla izliyoruz. Oysa kıran kırana geçen ligde kalma mücadelesi ligin 38. haftasında da devam edecek. 90 dakikalar sonucu belki üçlü hatta dörtlü averaj hesapları devreye girecek. Hal böyleyken şampiyonluk yarışı ne yazık ki bulunduğumuz konumu gölgede bırakıyor. Kamuoyuna altını çizerek hatırlatmak istiyoruz. Konyaspor Kulübü olarak, ligde kalma mücadelesi veren takımlara rakip olan herkesin aynı mücadele hassasiyetiyle sahaya çıkmasını bekliyoruz. Tatil modu ve rehavet kafasıyla çıkılacak maçların, şehir takımlarının kaderiyle oynayacağını kimse aklından çıkarmasın. Konyaspor'umuzun maçı kadar; Trabzon'da, Pendik'te ve Hatay'da oynanacak müsabakaların konuşulması gerektiğine inanıyoruz. Bizim için Süper Lig'in 38. haftasındaki önemli maç programını belirtmek istiyoruz:

TÜMOSAN KONYASPOR – GALATASARAY

TRABZONSPOR – MKE ANKARAGÜCÜ

PENDİKSPOR – GAZİANTEP FK

ATAKAŞ HATAYSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR

Ve Büyük Konyaspor Taraftarı…

Gerek evimizde gerek deplasmanda takımımızı bir an olsun yalnız bırakmadınız. Yeri geldi yağmur çamur demeden stadyuma geldiniz, yeri geldi yeşil beyaz uğruna kilometrelerce yol yaptınız. Son ana son düdüğe kadar her zaman Konyaspor'umuzun yanında yer aldınız. Şu an hep birlikte son düzlüğe girdik. O yüzden daha yüksek sesle: KENETLEN BAŞKA KONYASPOR YOK!"

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

özcan öztürk:

İnşallah

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emin yıldız:

alt yapı şimdiden hazırlanıyor maç berabere bitecek başka yolu yok.

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Murat Yıldırım:

Ayarlammış gibi sanki…

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