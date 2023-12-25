Starbucks bardağıyla haber sunan spiker kim?

Hafta sonu haberlerini sunduğu esnada masasında Starbucks bardağı bulunan TGRT Haber spikeri Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildi. Kanaldan yapılan açıklamada, "Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV'de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden Haber'>haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir." denildi.

STARBUCKS BARDAĞIYLA HABER SUNAN SPİKER KİM?

Hafta sonu haberlerini sunan TGRT Haber spikeri Meltem Günay'ın masasına koyduğu Starbucks bardağı tepkileri de beraberinde getirdi. Olayın dikkatsizlik mi yoksa bilerek mi yapıldığı merak edilirken, TGRT Haber'den açıklama geldi.

Kanal yaptığı açıklamada Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TGRT Haber TV'nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay'ın önünde Starbucks'a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür.

Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV'de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir.

Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir.