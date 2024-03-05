Sosyal medya Facebook ve Instagram çöktü mü? 5 Mart sosyal medyada sorun mu var?

Facebook ve Instagram çöktü mü? Facebook ve Instagram kullanıcıları hesaplarına girişte sorun yaşıyor. Yaşanan sorunun ardından Sosyal medya Facebook ve Instagram çöktü mü merak edildi. Peki, sosyal medyada sorun mu var? İşte detaylar...

FACEBOOK VE İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya platformlarından Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Instagram kullanıcıları, ana sayfayı güncelleme girişimlerinde bulunduklarında 'Akış yenilenemiyor' hatasıyla karşılaştı. Aynı akış yenileme sorunu bir diğer sosyal medya platformu Facebook'ta da yaşanıyor.

INSTAGRAM'DA "AKIŞ YENİLENEMİYOR" HATASI

Instagram kullanıcıları, uygulama ana sayfasını güncelleme girişiminde bulunduklarında "Akış yenilenemiyor" hatasıyla karşılaştı.