SON DAKİKA İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 9 Ocak İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

İstanbul'da okullar tatil mi sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Kayseri Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından İstanbul'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. İstanbul'da okullar tatil mi? 9 Ocak İstanbul'da okullar tatil edildi mi? İstanbul'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, "Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Marmara'da rüzgarın Salı günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." paylaşımında bulundu. İstanbul'da okulların tatil olmasıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

9 OCAK İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul Valiliği'nden 9 Ocak Salı 2024 tarihi için okulların kapanmasına yönelik bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL'DA KAR VAR MI?

Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Trakya Güney Marmara, İç Ege'nin ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde,

Akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle Manisa, Balıkesir'in yüksek kesimlerinde Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar kuvvetli.

Bugün salı kar İstanbul'un kapısına kadar gelecek ama içeri girmeyecek gibi. İstanbul'un Avrupa yakasının batısında karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülebilir, sıcaklık 7 derece. Kar Tekirdağ, Kırklareli'ne kadar geliyor. Ankara'da akşam kar yağışı olur gündüz 8 derece. İzmir kuvvetli yağmurlu 12 derece. İstanbul da bugün kar yok. Kar olasılığı cumartesi günü daha yüksek sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşüyor. Batı Karadeniz ve Marmara'nın Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmasa da kar görülebilir. Takip edeceğiz" ifadelerine yer verdi.