Son dakika deprem listesi ve az önce deprem nerede oldu gündeme geliyor. 7 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu ve Azerbaycan'da nerede deprem olduğu sorgulanıyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi verilerine göre sabah saatlerinde ülkede deprem meydana geldi. Peki, 7 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? 7 Aralık Azerbaycan'da nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 7 Aralık Azerbaycan'da nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Az önce nerede deprem olduğu merak edilirken son dakika deprem listesi ve 7 Aralık en son depremler kaç şiddetinde olduğu gündeme geliyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde gerçekleştiği araştırılıyor. Sabah saatlerinde merkez üssü Hazar Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Azerbaycan'da ve çevre ülkelerde de hissedildi. 7 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? 7 Aralık Azerbaycan'da nerede, kaç şiddetinde deprem oldu Detaylar haberimizdedir…

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi. Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi. Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.