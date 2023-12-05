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SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

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SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Güncel deprem listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 4 Aralık Pazartesi meydana gelen Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

5 ARALIK EN SON DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

En son depremler AFAD Deprem verilerine göre, Kahramanmaraş'da 3.5 şiddetinde meydana gelmiştir.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.