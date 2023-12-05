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SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

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Son dakika deprem listesi ve az önce deprem nerede oldu gündeme geliyor. 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu ve Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Peki, 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu?

Az önce nerede deprem olduğu merak edilirken son dakika deprem listesi ve 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde olduğu gündeme geliyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde gerçekleştiği araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi güncel veriler haberimizde yer alıyor. 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Güncel deprem listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 4 Aralık Pazartesi meydana gelen Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

5 ARALIK EN SON DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

En son depremler AFAD Deprem verilerine göre, Kahramanmaraş'da 3.5 şiddetinde meydana gelmiştir.

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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