Solana'da Bitcoin Benzeri Madencilik Dönemi

Kripto para piyasasına yeni bir boyut kazandıran Ore projesi, Solana Blockchain ağında madencilik faaliyetlerini Bitcoin'in temel prensiplerine dayanarak başlattı.

Solana Blockchain Ağı, Ore Projesiyle Madencilik Çağını Başlatıyor

Solana Blockchain ağındaki madencilik faaliyetleri, Ore adlı yeni bir projenin başlamasıyla birlikte yeni bir ivme kazandı. Bitcoin'den ilham alan Ore, kullanıcılara kriptografik bulmacaları çözerek ORE tokeni kazanma ve ağ güvenliğini sağlama imkânı sunuyor. Madenciler, her dakika çözdükleri bulmaca sayısına orantılı olarak 1 ORE kazanma şansına sahip oluyor.

Projenin arz planında, 42 yıl sonunda 21 milyon tokeninin üretilmesi planlanıyor. Üretilecek olan tokenlerde üst limit ise bulunmuyor. Lansmandan bu yana 4.100'den fazla ORE madencilik yoluyla elde edildi ve 3.000'i kullanıcılar tarafından talep edildi. Hazinede 1.145 ORE bulunurken, diğer hesaplarda 150 ORE'ye kadar varan miktarlarda token birikimi gerçekleşti.

Açılanan verilere bakıldığında Solana topluluğunun Ore madenciliğine yoğun ilgi gösterdiği görülüyor. Projeye herkesin katılımına açık olması, büyük madencilik havuzlarının hakimiyetini engelliyor. Bununla birlikte madencilik faaliyetleri, Blockchain ağında işlenen işlem sayısının ve ağ üzerindeki baskının artmasına neden oluyor.

Konu hakkında açıklama yapan Solana Vakfı Strateji Müdürü Austin Federa, Solana'nın bu yoğun trafik nedeniyle zorlu bir testten geçtiğini ve hata düzeltmelerinin kısa sürede yapılacağını duyurdu. Son olarak Federa, artan talebin sistemi ölçeklendirmek için daha fazla çalışma gerektireceğini de vurguladı.