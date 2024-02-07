Şırnak'ta yer altında çekilen kaçak hat patlama sonucu ortaya çıktı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer altında çekilen kaçak hat, patlama sonucu ortaya çıktı.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, ilçede yer altı şebekesinden kaçak elektrik kullanımı sonucu kabloların aşırı yüklenmeye bağlı olarak patlaması ile çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Patlamayı fark eden fark eden vatandaşlar, durumu elektrik şirketine bildirdi.

Dicle Elektrik arıza onarım ekibi, kontrol sonucunda yer altı elektrik kablosunun kesici aletlerle açıldığı ve yakındaki konutlara kaçak elektrik hattı çekildiği belirlendi. Isınma amacıyla kaçak elektrik tüketiminin yol açtığı aşırı yüklenme sonucu bağlantı noktalarının aşırı ısınması ve sonrasında yangın çıkması, patlamaların ana sebebi olarak belirlendi. Yetkililer, şebekeye verilen zarar nedeniyle mahallenin bir bölümünde meydana gelen enerji kesintisini hızla gidererek, vatandaşların enerji ihtiyacını yeniden karşıladı.

18 abone hakkında kaçak işlemi

Yer altı kablosuna yapılan bağlantılar sayesinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 5 konut abonesine yasal işlem uygulandı. Ayrıca, bölgede muhtemel diğer yeraltı kaçak elektrik hatlarının varlığını araştırmak amacıyla mahalle genelinde yer altı kablo tespit cihazları ile detaylı bir tarama gerçekleştirildi. Yapılan bu kontroller neticesinde, çeşitli yöntemlerle kaçak elektrik kullandığı belirlenen 13 abone dahil olmak üzere toplam 18 aboneye karşı yasal işlemler başlatıldı.

Dicle Elektrik Genel Müdür Yaşar Arvas, kesintisiz, kaliteli, kayıpsız olarak nitelendirdikleri 3K bölgesinde yer alan Şah Mahallesi'nde saha ekiplerinin tespit ettikleri bu durum hakkında incelemelerinin devam ettiğini belirtti.

"Elektrik şebekesini yaklaşık iki yıl önce yeraltına taşınmasının ardından, kaçak elektrik bağlantılarının tespit edilmesi tarafımızda soru işareti oluşturdu" diyen Arvas, "İlgili kaçak bağlantının yer altı şebeke çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından, yollarda parke kaplama işlemleri yapılmadan veya sonradan yapılan kazılarla kaçak bağlantıların gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruyoruz" dedi.

Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik kullanımına karşı teknolojik yöntemlerle etkin bir şekilde mücadele ettiklerini belirterek, diğer abonelerin hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Yetkililer, azınlık tarafından gerçekleştirilen kaçak kullanımın, çoğunluğun elektrik hizmetlerinden kaliteli bir şekilde faydalanmasını engellediğine dikkat çekerek bu sorunu çözmek için kararlı olduklarını vurguladı.

Kaçak tüketim şehir merkezlerinde yüzde 16,55'e düştü

Dicle Elektrik, abonelerinin kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi alabilmeleri için hizmet verdiği illerde 1,1 milyon aboneyi kapsayan "3K" bölgeleri oluşturdu. Şebekelerin yenilenerek, iletim hatlarının yeraltına alındığı söz konusu bölgelerde kaçak elektrik tüketimi yüzde 16,55'e kadar düştü. Bu sayede 3K bölgelerinde yer alan aboneler, arıza kaynaklı elektrik kesintilerini neredeyse unuttu. Ancak bazı şahısların, iletim hatlarının yerin yaklaşık bir metre altında olmasına rağmen, bu hatlara kablo bağlayarak kaçak elektrik kullandıkları belirlendi. Bölgede kayıt dışı elektrik tüketimiyle mücadelede Dicle Elektrik'in Ar-Ge projeleri yürüttüğü biliniyor. Yapılan Ar-Ge çalışmalarına karşılık kaçak elektrik tüketiminde ısrar eden gruplar ise karşı Ar-Ge çalışmaları ile kaçak elektrik kullanmakta ısrar ediyor.