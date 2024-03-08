Şinasi Kuytak kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Şinasi Kuytak kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Şinasi Kuytak kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Şinasi Kuytak kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayı Şinasi Kuytak nereli? Detaylar haberimizdedir…

ŞİNASİ KUYTAK KİMDİR?

Şinasi Kuytak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.