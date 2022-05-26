Sıla - Velhasıl şarkı sözleri! 'Velhasıl' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

Sıla - Velhasıl şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği "Sıla Gençoğlu, Umut Yaşar Sarıkaya" ikilisine aittir.

SILA - VELHASIL SÖZLERİ

Takvime ekledim, sıkı tembihledim

Rüyalar gecenin failleri

Kaç kere yüzüstü bıraktı yıldızlar?

Güneşin yalancı şahitleri

***

Sürme badem gözlerinle

Bi' çalım attın, alacağın olsun

Yoktu madem niyetin de

Bunu da yazdım, alacağım olsun

***

Dağıldım, beni topla

İki nokta, bi' açıkla

Karar ver, ya ayıpla

Yüreğim taş al ayıkla

***

Yol boyu açar içim

Pembe zakkum gibi

Yok yere kaçar tenim

Sende mahkûm gibi

***

Hep seni bekledim, malum emeklerim

Sağ olsun mazinin kelekleri

Siftahı yok bunun, gözü de aç bunun

Velhasıl indirdim kepenkleri

***

Sürme badem gözlerinle

Bi' çalım attın, alacağın olsun

Yoktu madem niyetin de

Bunu da yazdım, alacağım olsun

***

Dağıldım, beni topla

İki nokta, bi' açıkla

Karar ver, ya ayıpla

Yüreğim taş al ayıkla

***

Yol boyu açar içim

Pembe zakkum gibi

Yok yere kaçar tenim

Sende mahkûm gibi

***

Sürme badem gözlerinle

Bi' çalım attın, alacağın olsun

Yoktu madem niyetin de

Bunu da yazdım, alacağım olsun

Bunu da yazdım, alacağım olsun

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