Sıla - Velhasıl şarkı sözleri! 'Velhasıl' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

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Sıla - Velhasıl şarkı sözleri! 'Velhasıl' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Sıla - Velhasıl şarkı sözleri! 'Velhasıl' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Sıla'nın yeni şarkısı Velhasıl, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 2.9 milyon izlenme ve 36 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sıla - Velhasıl sözleri nelerdir? Sıla - Velhasıl şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Sıla - Velhasıl şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği "Sıla Gençoğlu, Umut Yaşar Sarıkaya" ikilisine aittir.

SILA - VELHASIL SÖZLERİ

Takvime ekledim, sıkı tembihledim

Rüyalar gecenin failleri

Kaç kere yüzüstü bıraktı yıldızlar?

Güneşin yalancı şahitleri

***

Sürme badem gözlerinle

Bi' çalım attın, alacağın olsun

Yoktu madem niyetin de

Bunu da yazdım, alacağım olsun

***

Dağıldım, beni topla

İki nokta, bi' açıkla

Karar ver, ya ayıpla

Yüreğim taş al ayıkla

***

Yol boyu açar içim

Pembe zakkum gibi

Yok yere kaçar tenim

Sende mahkûm gibi

***

Hep seni bekledim, malum emeklerim

Sağ olsun mazinin kelekleri

Siftahı yok bunun, gözü de aç bunun

Velhasıl indirdim kepenkleri

***

Sürme badem gözlerinle

Bi' çalım attın, alacağın olsun

Yoktu madem niyetin de

Bunu da yazdım, alacağım olsun

***

Dağıldım, beni topla

İki nokta, bi' açıkla

Karar ver, ya ayıpla

Yüreğim taş al ayıkla

***

Yol boyu açar içim

Pembe zakkum gibi

Yok yere kaçar tenim

Sende mahkûm gibi

***

Sürme badem gözlerinle

Bi' çalım attın, alacağın olsun

Yoktu madem niyetin de

Bunu da yazdım, alacağım olsun

Bunu da yazdım, alacağım olsun

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