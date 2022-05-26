Sıla - Velhasıl şarkı sözleri! 'Velhasıl' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

Sıla - Velhasıl şarkı sözleri! 'Velhasıl' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Sıla'nın yeni şarkısı Velhasıl, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 2.9 milyon izlenme ve 36 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sıla - Velhasıl sözleri nelerdir? Sıla - Velhasıl şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Sıla - Velhasıl şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği "Sıla Gençoğlu, Umut Yaşar Sarıkaya" ikilisine aittir.
SILA - VELHASIL SÖZLERİ
Takvime ekledim, sıkı tembihledim
Rüyalar gecenin failleri
Kaç kere yüzüstü bıraktı yıldızlar?
Güneşin yalancı şahitleri
***
Sürme badem gözlerinle
Bi' çalım attın, alacağın olsun
Yoktu madem niyetin de
Bunu da yazdım, alacağım olsun
***
Dağıldım, beni topla
İki nokta, bi' açıkla
Karar ver, ya ayıpla
Yüreğim taş al ayıkla
***
Yol boyu açar içim
Pembe zakkum gibi
Yok yere kaçar tenim
Sende mahkûm gibi
***
Hep seni bekledim, malum emeklerim
Sağ olsun mazinin kelekleri
Siftahı yok bunun, gözü de aç bunun
Velhasıl indirdim kepenkleri
***
Sürme badem gözlerinle
Bi' çalım attın, alacağın olsun
Yoktu madem niyetin de
Bunu da yazdım, alacağım olsun
***
Dağıldım, beni topla
İki nokta, bi' açıkla
Karar ver, ya ayıpla
Yüreğim taş al ayıkla
***
Yol boyu açar içim
Pembe zakkum gibi
Yok yere kaçar tenim
Sende mahkûm gibi
***
Sürme badem gözlerinle
Bi' çalım attın, alacağın olsun
Yoktu madem niyetin de
Bunu da yazdım, alacağım olsun
Bunu da yazdım, alacağım olsun