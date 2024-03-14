Seyithan Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Seyhan Belediye Başkan adayı Seyithan Yıldız kaç yaşında, nereli?
Seyithan Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana- Seyhan Belediye Başkan adayı Seyithan Yıldız kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Adana -Seyhan Belediye Başkan adayı olan Seyithan Yıldız hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Seyithan Yıldız'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Seyithan Yıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Seyhan Belediye Başkan adayı Seyithan Yıldız kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
SEYİTHAN YILDIZ KİMDİR?
Seyithan Yıldız, Yeniden Refah Partisi Adana- Seyhan Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Adana - Seyhan Belediye Başkan adayı Seyithan Yıldız iş insanıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.