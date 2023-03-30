Seçime kaç gün kaldı? GERİ SAYIM SAYACI! 14 Mayıs'a kaç gün kaldı?

2023 seçimlerine kısa bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmasının ardından vatandaşlar seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs'a kaç gün kaldığını merak ediyor. Peki, Seçime kaç gün kaldı? 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçime kaç gün var? İşte haberimizde sürekli güncellenen seçimlere kaç gün kaldı sayacı ve seçim süreci ile ilgili bilgiler...

Seçime kaç gün kaldı? 2023 seçimlerine kısa bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmasının ardından vatandaşlar seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs'a kaç gün kaldığını merak ediyor. Peki, Seçime kaç gün kaldı? 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçime kaç gün var? İşte sürekli güncellenen seçimlere kaç gün kaldı sayacı ve seçim süreci ile ilgili bilgiler haberimizde!

SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

Seçime 44 gün kaldı. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve genel seçimlere 30 Mart 2023 tarihi itibari ile kırk dört gün kalmıştır.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP), Erdoğan'ın adaylığını destekledi. 24 Mart'ta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'da Cumhur İttifakı'na katıldıklarını ve seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin üyesi olduğu altı muhalefet partisinin kurduğu Altılı Masa'nın adayı 13 Şubat tarihinde yapılacak olan toplantıda kararlaştırması bekleniyordu. Ancak 2023 Kahramanmaraş depremleri nedeniyle toplantı ertelendi. Millet İttifakı aday belirleme toplantısını 2 Mart tarihinde gerçekleştirdi. 3 Mart tarihinde Meral Akşener, İYİ Parti GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2 Mart'taki toplantıda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının onaylandığını açıkladı ve İYİ Parti'nin masadan ayrıldığını bildirdi. 3 gün sonra İYİ Parti, CHP ile yaptığı görüşmeler sonrası Altılı Masa'ya yeniden katıldı. Millet İttifakı, 6 Mart 2023 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, adaylık için başvuru yaptıklarını açıklamalarının ardından 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı oldular.

Seçimlere katılabilecek partiler şunlar:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anavatan Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Demokratik Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye Değişim Partisi

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Zafer Partisi

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

2018 SEÇİM SONUÇLARI

YSK'nın 952 sayılı kararına göre, yurt içinde cumhurbaşkanı seçiminde 56 milyon 322 bin 632 kayıtlı seçmenin 49 milyon 671 bin 344'ü oy kullandı. Oyların, 48 milyon 562 bin 84'ü geçerli, 1 milyon 109 bin 260'ü geçersiz sayıldı. Seçimler, yüzde 88,19 katılım ile gerçekleşti.

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde 25 milyon 436 bin 238, yurt dışında 807 bin 974, gümrük kapılarında 86 bin 611 olmak üzere toplam oyların 26 milyon 330 bin 823'ünü (yüzde 52,59) alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 14 milyon 951 bin 788, yurt dışında 328 bin 934, gümrüklerde 59 bin 599 oy alarak toplam 15 milyon 340 bin 321 (yüzde 30,64) oya ulaştı.

Meral Akşener yurt içinde 3 milyon 603 bin 858, yurt dışında 36 bin 896, gümrüklerde 8 bin 276 olmak üzere toplam 3 milyon 649 bin 30 (yüzde 7,29), Selahattin Demirtaş yurt içinde 4 milyon 39 bin 390, yurt dışında 157 bin 111, gümrüklerde 9 bin 293 olmak üzere toplam 4 milyon 205 bin 794 (yüzde 8,40), Temel Karamollaoğlu yurt içinde 434 bin 882, yurt dışında 7 bin 730, gümrüklerde bin 92 olmak üzere 443 bin 704 (yüzde 0,89) ve Doğu Perinçek yurt içinde 95 bin 928, yurt dışında 2 bin 573, gümrüklerde 454 olmak üzere 98 bin 955 (yüzde 0,20) oy aldı.

Milletvekili genel seçiminde yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapılarında kayıtlı 59 milyon 367 bin 469 seçmenden 51 milyon 189 bin 444'ü oy kullandı. Oyların 50 milyon 137 bin 175'i geçerli, 1 milyon 52 bin 269'u geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı yurt içindeki sandıklarda 88,18, yurt dışı ve gümrük kapılarındaki sandıklarda ise yüzde 50,09 oldu.

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranlarına göre AK Parti toplam 21 milyon 338 bin 693 (yüzde 42,56) oyla parlamentoda 295, CHP 11 milyon 354 bin 190 (yüzde 22,65) oyla 146, MHP 5 milyon 565 bin 331 (yüzde 11,10) oyla 49, HDP 5 milyon 867 bin 302 (yüzde 11,70) oyla 67, İYİ Parti 4 milyon 993 bin 479 (yüzde 9,96) oyla 43 milletvekili kazandı.

Saadet Partisi 672 bin 139 (yüzde 1,34), HÜDA PAR 155 bin 539 (yüzde 0,31), Vatan Partisi 114 bin 872 (yüzde 0,23) oy aldı ve bu oranlarla milletvekili çıkaramadı.

Türkiye genelinde toplam 75 bin 630 (yüzde 0,15) oy alan bağımsız adaylardan milletvekili seçilen olmadı.