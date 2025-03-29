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SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER! Samsunspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER! Samsunspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Samsunspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler netleşmeye başladı. Taraftarlar, "Samsunspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Samsunspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'leri kimler? İşte, maç saati, canlı yayın bilgisi ve olası kadrolar…

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programında, Samsunspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki sıralama açısından önemli bir yere sahip olan bu mücadele öncesi, iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle kadro tercihleri, maçın seyrini belirleyebilecek unsurlar arasında yer alırken, taraftarlar da "Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Maçın yayın saati, ekranlara gelecek kanal bilgisi ve takımların sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri belli olmaya başladı. İşte, Samsunspor - Kasımpaşa karşılaşmasına dair yayın detayları, muhtemel kadrolar ve son gelişmeler…

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Samsunspor Kasımpaşa mücadelesi, 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Samsunspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER! Samsunspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER KİM?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile Kasımpaşa kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Samsunspor - Kasımpaşa maçında sahada olması beklenen muhtemel ilk 11'ler...

  • Samsunspor Muhtemel 11'i:

Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik, Muhammed Gümüşkaya, Taylan Antalyalı, Carlo Holse, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LER! Samsunspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER KİM

  • Kasımpaşa Muhtemel 11'i:

Giannis Anestis, Mortadha Ben Ouanes, Yasin Özcan, Sadık Çiftpınar, Florent Hadergjonaj, Aytaç Kara, Haris Hajradinovic, Mamadou Fall, Iron Gomis, Yasin Dülger, Stephane Bahoken

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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