Samsunspor-Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor-Ç.Rizespor maçı şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig maçı hedefine ulaşmak isteyen Samsunspor-Ç.Rizespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Samsunspor-Ç.Rizespor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Samsunspor-Ç.Rizespor maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Samsunspor-Ç.Rizespor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Samsunspor-Ç.Rizespor maçı şifresiz mi? Samsunspor-Ç.Rizespor maçı hakemi kim? Samsunspor-Ç.Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Samsunspor-Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor-Ç.Rizespor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
23-02-2024 SAMSUNSPOR VS Ç.RİZESPOR MAÇI HANGI KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Samsunspor ile Ç.Rizespor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ GÜN?
Samsunspor-Ç.Rizespor Maçı, 23 Şubat Cuma günü oynanacak.
SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Samsunspor-Ç.Rizespor Maçı, saat 20:00 başlayacak.
SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Samsunspor ve Ç.Rizespor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.