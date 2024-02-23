Samsunspor-Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor-Ç.Rizespor maçı şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig maçı heyecanla beklenen müsabakada Samsunspor-Ç.Rizespor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Samsunspor-Ç.Rizespor maçı şifresiz mi? Samsunspor-Ç.Rizespor maçı hakemi kim? Samsunspor-Ç.Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Samsunspor-Ç.Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor-Ç.Rizespor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

23-02-2024 SAMSUNSPOR VS Ç.RİZESPOR MAÇI HANGI KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Samsunspor ile Ç.Rizespor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Samsunspor-Ç.Rizespor Maçı, 23 Şubat Cuma günü oynanacak.

SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Ç.Rizespor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

SAMSUNSPOR-Ç.RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor ve Ç.Rizespor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.