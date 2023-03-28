Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de tutuklandı. Peki, Sahte doktor serbest bırakıldı mı? Sahte doktor hapisten çıktı mı?

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahte diplomayla yaklaşık 1 sene görev yapan, yalanı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki sahte doktor Ayşe Özkiraz yeniden hakim karşısına çıktı. 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ayşe Özkiraz, 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırılıp, tahliye edildi. Sahte doktor serbest bırakıldı mı? Sahte doktor hapisten çıktı mı?

SAHTE DOKTOR SERBESTBIRAKILDI MI?

Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Özkiraz'ın avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itirazı reddedildi. Soruşturmanın ardından Ayşe Özkiraz hakkında Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla dava açıldı.

8 YIL HAPİS VE 18 BİN LİRA PARA CEZASINA ÇARPTIRILIP TAHLİYE EDİLDİ

Savunmanın ardından mahkeme heyeti Ayşe Özkiraz'ı, 'Özel belgede sahtecilik'ten 1 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik'ten 3 yıl,'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet' suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'Özel belgede sahtecilik' suçundan verdiği 1 yıllık cezada hükmün açıklanmasını geri bırakarak, Özkiraz'ın tahliyesine karar verdi.