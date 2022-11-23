Başrollerini Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Şahmaran dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Şahmaran dizisine ait fragmanın yayınlanmasının ardından dizinin konusu merak konusu oldu. Peki, Şahmaran dizisi konusu ne? Netflix Şahmaran oyuncu kadrosu! Şahmaran dizisi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisinin ilk fragmanı Netflix'in resmi sayfasından yayınlandı. Netflix'in yeni yapımı Şahmaran'ın konusu merak konusu oldu. Fragmanıyla dikkatleri çeken Şahmaran dizisinin oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Peki, Şahmaran dizisi konusu ne? Netflix Şahmaran oyuncu kadrosu! Şahmaran dizisi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

ŞAHMARAN KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.

Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.

ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Serenay Sarıkaya

Burak Deniz

Mustafa Uğurlu

Mert Ramazan Demir

Mehir Günşiray

Ebru Özkan

Hakan Karahan

Elif Nur Kerkük

Mehmet Bilge Aslan

Berfu Halisdemir

Nilay Erdönmez

Nil Sude Albayrak

Ayşe Lebriz Berkem

Ece Ertez

Baran Soysal

Almina Günaydın