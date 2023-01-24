Şahmaran 1.sezon 1.bölüm izle! Şahmaran tek part izleme linki! Şahmaran FULL HD İZLE!
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Başrollerinde Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Şahmaran dizisinin ilk sezonu merak konusu oldu. Büyük beğeni toplayan Şahmaran dizisinin nereden nasıl izleneceği araştırılıyor. İşte, Şahmaran 1.sezon izleme linki!
Şahmaran FULL HD İZLE! Şahmaran, yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, macera, fantastik ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Şahmaran dizisini izlemek isteyen kullanıcılar, Şahmaran 1.sezon 1.bölüm izle! Şahmaran tek part izle! araştırması yapmakta. Peki, Şahmaran nereden izlenir? İşte, Şahmaran izleme linki!
ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?
Serenay Sarıkaya
Burak Deniz
Mustafa Uğurlu
Mert Ramazan Demir
Mehir Günşiray
Ebru Özkan
Hakan Karahan
Elif Nur Kerkük
Mehmet Bilge Aslan
Berfu Halisdemir
Nilay Erdönmez
Nil Sude Albayrak
Ayşe Lebriz Berkem
Ece Ertez
Baran Soysal
Almina Günaydın
ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur.
Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.