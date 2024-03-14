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Saadet Partisi Kavak adayı Enver Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Kavak belediye başkan adayı kim oldu?

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Saadet Partisi'nin Samsun Kavak belediye başkan adayı, Kavak ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Seçmen tarafından 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi Kavak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kavak Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları!

Saadet Partisi Kavak belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Kavak adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Kavak Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ENVER YILMAZ KİMDİR?

Enver Yılmaz, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Kavak belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KAVAK ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Kavak adayı belli oldu. Saadet Partisi Kavak Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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