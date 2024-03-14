Saadet Partisi Karasu adayı Oğuzhan Coşkun kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Karasu belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Karasu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Sakarya Karasu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Karasu Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Coşkun kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OĞUZHAN COŞKUN KİMDİR?



Oğuzhan Coşkun, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Karasu belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ KARASU ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Karasu adayı belli oldu. Saadet Partisi Karasu Belediye Başkan Adayı Oğuzhan Coşkun oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.