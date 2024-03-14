Saadet Partisi Havza adayı Ali Osman Tekkeşinoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Havza belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Havza belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Havza adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Havza Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tekkeşinoğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU KİMDİR?

Ali Osman Tekkeşinoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Havza belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ HAVZA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Havza adayı belli oldu. Saadet Partisi Havza Belediye Başkan Adayı Ali Osman Tekkeşinoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.