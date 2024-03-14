Saadet Partisi Erenler adayı Muhammed Ekşioğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Sakarya Erenler belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Erenler belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Sakarya Erenler adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Erenler Belediye Başkan Adayı Muhammed Ekşioğlu kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MUHAMMED EKŞİOĞLU KİMDİR?

Muhammed Ekşioğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Erenler belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ERENLER ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Erenler adayı belli oldu. Saadet Partisi Erenler Belediye Başkan Adayı Muhammed Ekşioğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.