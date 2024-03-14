Saadet Partisi Araklı adayı Şakir Şahintaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Trabzon Araklı belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Araklı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Trabzon Araklı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Araklı Belediye Başkan Adayı Şakir Şahintaş kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ŞAKİR ŞAHİNTAŞ KİMDİR?

Şakir Şahintaş, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Araklı belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ARAKLI ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Araklı adayı belli oldu. Saadet Partisi Araklı Belediye Başkan Adayı Şakir Şahintaş oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.