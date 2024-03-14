Saadet Partisi Alaçam adayı Efkan Albayrak kimdir? 2024 Saadet Partisi Samsun Alaçam belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Alaçam belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Samsun Alaçam adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Alaçam Belediye Başkan Adayı Efkan Albayrak kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

EFKAN ALBAYRAK KİMDİR?

Efkan Albayrak, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Alaçam belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ALAÇAM ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Alaçam adayı belli oldu. Saadet Partisi Alaçam Belediye Başkan Adayı Efkan Albayrak oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.