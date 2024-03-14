Saadet Partisi Akçakale adayı Abdullah Direk kimdir? 2024 Saadet Partisi Şanlıurfa Akçakale belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Akçakale belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Şanlıurfa Akçakale adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Akçakale Belediye Başkan Adayı Abdullah Direk kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ABDULLAH DİREK KİMDİR?

Abdullah Direk, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Akçakale belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ AKÇAKALE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Akçakale adayı belli oldu. Saadet Partisi Akçakale Belediye Başkan Adayı Abdullah Direk oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.