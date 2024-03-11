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Ruhi Tuncel kimdir? Memleket Partisi İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ruhi Tuncel kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ruhi Tuncel kaç yaşında, nereli? Memleket Partisi İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Ruhi Tuncel hakkında bilgiler merak ediliyor. Ruhi Tuncel'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar gündemde. Tuncel, politika sahnesindeki yerini alırken, halk tarafından yoğun ilgi görüyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı ise Ruhi Tuncel oldu. Ruhi Tuncel kimdir? Ruhi Tuncel nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

RUHİ TUNCEL KİMDİR?

İş insanı olduğu bilinen Ruhi Tuncel, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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