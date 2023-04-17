Son günlerde sosyal medyada yer alan Rene Adler penaltı kurtartışı videosunun gerçek olup olmadığı merak ediliyor. Futbolseverlerin ilgisini çeken başarılı kurtarışın gerçekliği merak edilirken arama motorlarında Rene Adler penaltı gerçek mi? Rene Adler penaltı videosu montaj mı? soruları aratıldı.

Rene Adler'in bir maçta yaptığı kurtarış son zamanlarda sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverlerin yoğun beğenisini alan videodaki kurtarışın gerçek olup olmadığı da merak konusu oldu. Kullanılan penaltıyı takla atarak kurtardığı Rene Adler videosunun detayları merak edildi.

RENE ADLER PENALTI GERÇEK Mİ?

Son günlerde sosyal medyada yer alan Rene Adler penaltı videosunun gerçek olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

RENE ADLER KİMDİR?

René Adler (d. 15 Ocak 1985, Leipzig-), kaleci mevkiinde görev yapmış Alman eski futbolcudur.

Kulüp takımları kariyeri

Doğduğu şehrin takımlarından Vfb Leipzig'de futbola başlayan Adler 2002 yılında Bayer 04 Leverkusen'in altyapı kulübü olan Bayer Leverkusen II'ye transfer oldu. 2007'ye kadar burada oynadı.

25 Şubat 2007'de Bayer 04 Leverkusen'in lider Schalke 04 ile oynadığı maçta as kaleci Butt'un sakatlığı sebebiyle kaleye geçmiş ve bu maçta 10 gol kurtarışı yapmıştır. 85.dakikada Stefan Kiessling'in attığı golle Bayer 04 Leverkusen maçı 1-0 kazanırken Schalke 04'ün 13 maçlık yenilmeme serisini de bozuyordu. Bu mağlubiyetten sonra düşüşe geçen Schalke 04 şampiyonluğu VfB Stuttgart'a kaptırdı ve bir bakıma René Adler 2006-2007 sezonunun kaderini belirledi. Bu maçtaki performansıyla büyük dikkat çekti ve 2007-2008 sezonunda 1.kaleci konumuna yükseldi.

Millî takım kariyeri

11 kez Almanya U-17, 5 kez Almanya U-18, 4 kez de Almanya U-21 millî takımlarında forma giyen Adler Almanya'nın Euro 2008 kadrosunda da yer almıştır. 11 Ekim 2008 tarihinde Almanya'nın Rusya ile oynadığı 2010 FIFA Dünya Kupası eleme maçında ise ilk kez Almanya forması giymiştir. 2010 FIFA Dünya Kupası öncesi millî takım teknik direktörü Joachim Löw'ün birinci kaleci Adler'dir açıklamasına rağmen kaburga kemiğindeki kırık nedeniyle 2010 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecektir.