Son zamanlarda ismi birçok kez duyulmakta olan Rafael Sadi, insanlar tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Rafael Sadi sadece merak edilmiyor, internet üzerinde Rafael Sadi kimdir? Vee Rafael Sadi kaç yaşında, nereli? Gibi sorularla da aratılıyor. Peki, Rafael Sadi kimdir? Rafael Sadi kaç yaşında, nereli?

Rafael Sadi kimdir? Sorusu, özellikle son zamanlarda birçok kişi tarafından araştırılan bir konu haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olup olmadığı merak edilen Rafael Sadi kimdir? Sorusunu bu haberimizde sizler için yanıtladık. Peki, Rafael Sadi kimdir? Rafael Sadi kaç yaşında, nereli?

RAFAEL SADİ KİMDİR?

Türkiye'de doğup büyüyen, Yahudi kökenli bir Türk vatandaşıdır. Dedeleri İspanya'daki soykırımdan kaçarak Osmanlı'ya sığınmış. Kendisi ise burada doğup büyüdükten sonra İsrail'e yerleşmiş. Kendi anlatımına göre İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiş. Sadi, 1955 yılında Kasımpaşa'da doğmuş. İlk, Orta, Lise ve Yüksek Öğrenimini İstanbul'da yapmış. 1991 yılında da İsrail'e göç etmiş.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN SINIF ARKADAŞI, SIRA ARKADAŞI KİM?

Halk Tv'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı üniversite okuduğunu ve sıra arkadaşı olduklarını canlı yayında açıkladı. 4 Sene aynı sıralarda okuduklarını belirten Rafael Sadi'nin kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyordu.