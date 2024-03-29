Üye Girişi
Haberler

Quaresma Beşiktaş'a gelecek mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Canal 11'e verdiği röportajda emekliliğe dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Peki, Quaresma Beşiktaş'a gelecek mi?

QUARESMA BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Şu anda kulüpsüz olan Portekizli oyuncu yaptığı açıklamada, "Kariyerimi, kendimi mutlu hissettiğim Porto, Beşiktaş veya Sporting'de bitirmek isterdim. Porto ve Sporting için bu şu an pek mümkün gibi gözükmese de belki Beşiktaş'ta bu fırsatı bulabilirim." dedi.

115 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Beşiktaş kariyerinde 227 maça çıkan Quaresma, 38 gol ve 77 asistlik performans sergiledi.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Beşiktaş Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

30 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 30 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32503 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 29 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 72. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Seçim propaganda yasakları ne zaman başlıyor? Quaresma Beşiktaş'a gelecek mi? 29-30 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 28 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! ORC İstanbul anket sonucu ne, kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Sonar İstanbul anket sonucu ne, kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Gaddar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Gaddar yeni ölüm izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 58. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kızılcık Şerbeti yeni ölüm izleme linki var mı? Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title