PTT ne zaman kapanıyor? PTT Kargo Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? PTT Mesai Saatleri

PTT şubeleri belli saatlerde ve belli günlerde hizmet veriyor. Ne zaman kapanacağı merak edilen PTT'nin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT Kargo, PTT çalışma saatleri nedir?

Kargo alımı veya gönderimi yapacak vatandaşlar Ptt'nin ne zaman kapanacağını araştırıyor. Peki, PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT Kargo, PTT çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

PTT NE ZAMAN KAPANIYOR 2022?

PTT şubeleri haftanın beş günü sabah 08:30'da mesaiye başlar ve 17.30'da mesaiyi sonlandırır. 12.30 - 13.30 saatlerinde öğle arasına giriyor.

Hafta içi: 08.30- 17.30

Öğle arası: 12.30- 13.30

PTT ŞUBELERİ CUMARTESİ-PAZAR ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri belirli merkezlerdeki şubeler dışında hafta sonları kapalıdır. Hafta sonu açık olan PTT Şubeleri ise saat 13.30'da kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri sadece Cumartesi günleri sabahtan öğleye kadar hizmet veriyor.

PTT CUMARTESİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT ÖĞLE ARASI

Öğle arası: 12.30-13.30

12.30'da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır.

PTT RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

PTT resmi tatillerde ve belirli merkezlerdeki şubeler dışında hafta sonları hizmet vermemektedir.