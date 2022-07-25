Özlenen Özkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Özlenen Özkan'ın uzmanlık alanları nedir?

Özlenen Özkan kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Akdeniz Üniversitesinin ilk kadın rektörü olan Özlenen Özkan hakkında araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik.

ÖZLENEN ÖZKAN KİMDİR?

Özlenen Özkan; Türk tıp doktoru, plastik cerrah ve akademisyen. Ağustos 2020'den beri Akdeniz Üniversitesinin rektörlük görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye ilk kez kadavradan rahim nakli gerçekleştiren isim olarak tanınıyor. Rektör Özlenen Özkan, Türkiye'de ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın eşi.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev alıyordu. Prof. Dr. Özlenen Özkan, lisans eğitimini de 1995 - 2001 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı. 2004 - 2008 yıllarında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında tıpta uzmanlığını aldı.

Araştırma Alanları

Plastik ve Rekonstriktif Cerrahi

Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cerrahi

Surgery