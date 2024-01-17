Osmaniye'de Deprem mi oldu? Osmaniye'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Osmaniye deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Osmaniye deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Osmaniye deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Osmaniye depremleri! 17 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi!

OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi verilerine göre, 17 Ocak tarihinde saat 09:32'de Düziçi (Osmaniye) merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandili Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları yapmakta olup, son 500 depremi resmi internet sitesi üzerinden halka sunmaktadır.

OSMANİYE'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Düziçi (Osmaniye)

Tarih: 2024-01-17

Saat: 09:32:20 TSİ

Enlem: 37.30167 N

Boylam: 36.48889 E

Derinlik: 10.79 km