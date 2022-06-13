Opel Corsa 40 yaşında!

2022 yılında 160'ıncı yaşını kutlayan Opel, 1982 yılından günümüze tam 14 milyonun üzerinde satılan Corsa'nın da 40'ıncı yılını kutluyor.

Opel Corsa, 1982'de tanıtılmasıyla küçük otomobil sınıfında devrim yaratırken, bugün gelinen noktada altıncı nesliyle her zamankinden daha fazla talep görüyor. Corsa, geçen sene Almanya'nın "En Çok Satılan Kompakt Otomobili" ve "İngiltere'nin En Çok Satan Otomobili" olma başarısını göstermişti. 2020 Altın Direksiyon ödülünü Opel müzesine kazandıran Corsa-e, şimdiden dünya pazarındaki Corsa satışlarının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.

Başarı hikayesi Kadett ile başladı

Corsa'nın 1982'deki ilk çıkışından bu yana popülaritesini tam olarak anlamak için öncelikle başarılı bir başka model olan Opel Kadett'e bakmak gerekiyor. Opel Kadett, otomobil kullanmanın hala gerçek bir lüks olduğu dönemlerde, daha fazla insana ulaşmak için tasarlanan ve geliştirilen küçük bir otomobildi. Kullanıcılar, on yıllar içinde refahın artmasıyla hızla daha talepkar olmaya başladılar. Böylece küçük Opel Kadett, 20. yüzyılın ikinci yarısında büyüdü, güçlendi ve her yeni versiyon ile kompakt sınıfa daha da yaklaştı. Bu gelişim hikayesi, Alman markanın giriş seviyesi modelinin altında bir boşluk yarattı.

Böylece yeni, orijinal ve kompakt bir otomobil için doğru zaman gelmiş oldu. Corsa ilk kez 1982 sonbaharında Zaragoza'da inşa edilen yeni otomobil fabrikasının üretim hattından çıktı ve kısa sürede Opel için en çok satan model olma yolunda ilerlemeye başladı. Üretilmeye başlandığı günden günümüze kadar geçen 40 yılda, çoğu Zaragoza ve Eisenach olmak üzere 14 milyonun üzerinde Corsa üretildi.

Bu başarının büyük bir kısmı, farklı Corsa nesillerinde tanıtılan ve daha önce sadece daha üst sınıf araçlarda sunulan sayısız üst düzey teknolojiden kaynaklanıyor. ABS ve hava yastıkları gibi güvenlik ve destek sistemlerinin yanı sıra, 180 derece panaromik geri dönüş kamerası, trafik işareti tespit sistemi, aktif şerit takip sistemi ve Intelli-Lux LED® Matrix Farlar bunlardan sadece birkaçı. Corsa altıncı nesliyle geleceğe de ne kadar uygun olduğunu gösteriyor. 2019 yılından bu yana Opel Corsa-e ilk kez tamamen emisyonsuz sürüş sunuyor.

Altı nesildir süren başarı hikayesi

Opel Corsa A (1982 – 1993)

Corsa A, sadece 3,62 metre uzunluğu ile oldukça kompakt boyutlara sahipti. Bir ralli otomobiline benzer şişkin çamurluk kemerleriyle dikkat çekiyordu. Baş tasarımcı Erhard Schnell, keskin hatlara sahip daha çok erkeklere hitap eden sportif kompakt bir otomobil yaratmıştı. 100 hp'lik Corsa GSi çok dikkat çekmişti ve ayrıca bir dizel versiyona da sahipti. İki kapılı hatchback ve sedan versiyonlara 1985 yılında popüler beş kapılı versiyon eklendi. Corsa A çok beğenildi ve 3,1 milyon adet ile en çok satan model olarak tarihe geçti.

Opel Corsa B (1993 – 2000)

İlk Corsa'nın yakalamış olduğu başarıya karşın Opel ikinci nesilde strateji değiştirdi ve Corsa'yı kadın kullanıcıların da sevgilisi olarak konumlandırma kararı aldı. Opel tasarım efsanesi Hideo Kodama; sevimli, çocuksu görünüme mükemmel şekilde uyan, çekici yuvarlak gözlü farlarıyla çok daha yumuşak hatlı bir Corsa yarattı. Corsa B, öncüsünden 10 santimetre daha uzun ve çok daha genişti. Ayrıca ABS, yan darbe koruması ve ön hava yastıkları dahil olmak üzere segmentine daha yüksek güvenlik standartları getirdi. Özel pazarlar için, hatchback dışında Opel yine bir sedan ve ayrıca station wagon ile bir pikap versiyonu da sundu. İkinci nesil Corsa, dünya genelinde başarılı oldu ve satışlar 4 milyonu aştı.

Opel Corsa C (2000- 2006)

Kazanan bir takımı asla değiştirmeme yaklaşımıyla Hideo Kodama, Corsa C için de görevlendirildi. Tasarım bilinçli olarak başarılı olan öncüsünün yolunda devam etti. Corsa bir kez daha 10 santimetre uzadı, daha uzun bir aks mesafesi ile daha olgun görünüyordu ve bu da iç mekandaki yaşama alanını önemli ölçüde arttırdı. İlk kez tamamen galvaniz gövde kullanıldı. Tüm versiyonlar Euro 4 emisyon standartlarını karşılıyordu. Corsa C de bir yıldız oldu ve 2,5 milyon adet sattı.

Opel Corsa D (2006 – 2014)

Üç ve beş kapılı versiyonlar farklı amaçlar için üretilmişti. Üç kapılı Corsa, orijinal Corsa A gibi, sportif müşterilere yönelik benzersiz, coupe tarzında bir tasarıma sahipti. Beş kapılı versiyon, geniş, eksiksiz bir aile otomobili karakteri sergiliyordu. Corsa D, hala dört metreden kısaydı. Opel'in ecoFLEX teknolojisi ile yakıt tasarrufu sağlayan start/stop sistemleri ve yüksek verimlilik seviyesine sahip motorlarla yollara çıkıyordu. Dördüncü nesil Corsa 2,9 milyon adet sattı.

Opel Corsa E (2014 – 2019)

Dinamik, pratik ve şık Corsa E de yaklaşık 1,3 milyon adet ile en çok satanlar listesine girdi. Beşinci nesil de Zaragoza ve Eisenach'taki Opel fabrikalarında üretildi. 4,02 metre ile ilk kez dört metre barajının üzerine çıkan küçük yıldız, üstün konfor ve teknolojilerle sınıfının standartlarını belirlemeye devam etti. Önceki nesillerde sunulan güvenlik donanımlarına ek olarak ısıtmalı direksiyon, koltuk ısıtması ve otomatik klima kontrolü gibi konfor özellikleri de sunuyordu. Corsa sürücüleri, 7 inç renkli dokunmatik ekran dahil olmak üzere Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu IntelliLink bilgi-eğlence sistemi ile gelişmiş bağlanabilirlik özelliklerinin keyfini sürüyordu. Küçük otomobilin üst düzey sportif modeli başlangıçta 207 hp Corsa OPC olurken, daha sonra yerini 150 hp Corsa GSi'a bıraktı.

Opel Corsa F ile 2019 yılında elektrikli versiyon tanıtıldı

Opel, altıncı nesil Corsa ile geleceğe güvenle göğüs germeye hazır olduğunu kanıtladı. 2019 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda dünya tanıtımı yapılan kompakt otomobilin en güncel nesli, ilk kez tamamen batarya elektrikli, emisyonsuz ulaşımı herkes için ulaşılabilir kılıyor. Opel, güncel Corsa ile kompakt otomobil segmentinde ilk kez Intelli-Lux LED® Matrix Farı sunuyor. Bunun dışında aktif acil frenleme sistemi ve yaya algılama işlevi ile önden çarpışma ikazı ile sürüşü daha da güvenli ve rahat hale getiren radar tabanlı uyarlanabilir hız kontrolü gibi çok sayıda ileri teknolojik sürüş destek sistemi bulunuyor. 4.06 metre uzunluğu ile beş koltuklu Corsa; yol tutuşu, yalın tasarımı ve pratik kullanım özellikleriyle örnek teşkil etmeye devam ediyor. Yeni Corsa daha fazla sürüş keyfi için daha direkt ve dinamik sürüş özellikleri sunuyor. Başarıya giden bu yol ile Şimşek logolu kompakt otomobil, sırasıyla Almanya ve İngiltere'de bir kez daha en popüler kompakt otomobil ve en çok satan otomobil modeli oldu.

En çok satan elektrikli model farklı şekillerde kullanıcıların dikkatini çekmeye ve gönlünü kazanmaya devam ediyor. Seri üretim Corsa-e, Almanya'da 2020 Altın Direksiyon ödülünü kazandı. Modifiye Corsa-e Rally ise motor sporlarında yüksek performansın dahi çevre ile uyumlu olabileceğini gözler önüne seriyor. Opel, sıfır emisyonlu kompakt otomobille 2021 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın ilk elektrikli tek marka ralli kupası olan ADAC Opel e-Rally Cup'ta yarışan ve böylece rallinin geleceğine yön veren elektrikli bir ralli aracı geliştiren ilk üretici olmayı da başardı.

Carmedya.com / Otomobil