Ölümünü Linkendin'de duyuran kadın kim? Daniella Thackray neden öldü?

İngiltere'nin Leeds şehrinde yaşayan İnsan Kaynakları uzmanı Daniella Thackray, nadir bir safra yolu kanseri türü olan kolanjiyokarsinomdan dolayı hayatını kaybetti. Ölümünü LinkedIn üzerinden duyuran Thackray, sevdiklerine 'hayatın tadını çıkar' mesajı verdi. Peki, ölümünü Linkendin'de duyuran kadın kim? Detaylar haberimizde...

DANIELLA THACKRAY NEDEN ÖLDÜ?

25 yaşındaki Daniella Thackray sevdiklerine veda etmek için yazdığı mesajda şunları yazdı: "Eğer bunu okuyorsanız, bilin ki kanserle olan savaşımı kaybettim ve ailem benim adıma son mesajımı yayımlıyor" diye başladı. "Bununla birlikte, başımıza gelenleri kontrol edemesek de vereceğimiz tepkileri kontrol edebiliriz. Bu kadar yıkılmış olmama rağmen yavaş yavaş kaybettiğim hayatımın yasını tutmamayı, bunun yerine kalan her anın tadını çıkarmayı seçtim" diye yazdı.

ÖLÜMÜNÜ NEDEN LINKEDIN'DE DUYURDU?

Genç kadın, "Hayatımı SEVİYORDUM" diyerek, beğeni ve yorum rekoru kıran gönderisinde, "Başardığım her şey istediğim şeylerdi. İşimi, nişanlımı, ailemi, arkadaşlarımı ve köpeğimi, satın alacağımız evi ve kendimiz için birlikte kurduğumuz geleceği seviyordum" dedi. Gönderiye, köpeği (tüylü bebeği) Leo'yla bir plajda çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraf eşlik ediyordu. Leo'ya "en karanlık günlerini aydınlatmasını" sağladığı için teşekkür etti.