Öğrenci akbili ne kadar basıyor 2022? Öğrenci akbili kaç basıyor, kaç TL basıyor?

Öğrenci akbili ne kadar basıyor öğrenci ve öğrenci adayları tarafından merak ediliyor. İETT toplu ulaşım ücret tarifesini açıkladı. Milyonlarca İstanbullu yeni fiyat tarifesi hakkında araştırmalara başladı. En çok sorulan sorular arasında Öğrenci akbili ne kadar basıyor? Öğrenci akbili kaç basıyor? Öğrenci akbili kaç TL basıyor? soruları yer aldı. İşte detaylar...

ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR BASIYOR?

İstanbulkart sahibi öğrencilerin öğrenci kartı 2,67 TL basmaktadır. Mavi Kart sahibi öğrenciler ise aylık 78 TL'ye 200 basım hakkı elde edebilmektedir.

İndirimli İstanbulkart nedir ve kimlere verilir?

İndirimli kart, toplu ulaşımda uygulanan indirimli tarifeyi kullanmaya hak kazanan kişilere verilmektedir.

Öğretmen, Öğrenci ve 60 Yaş Kart'ı olmak üzere üç kategorisi olan ve ön yüzünde kişi bilgileri ile fotoğrafının yer aldığı kişisel kart tipidir.

Not: 60 Yaş indirimli tarife hakkı sadece Türk vatandaşları için geçerlidir.

İndirimli İstanbulkart'ı nereden temin edebilirim?

Öğretmen, Öğrenci ve 60 Yaş kategorisindeki kart taleplerinizde, ilk kez veya kayıp nedeniyle başvuruda bulunuyorsanız, https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ linki üzerinden online kart başvurusu yapabilirsiniz.

Ayrıca, size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezine şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.İndirimli kategorideki İstanbulkart'ınız arızalanarak kullanım dışı kaldı ise, yenileme işlemleri için arızalı kart ile İstanbulkart Başvuru Merkezlerimize başvuru yapmanız gerekmektedir.

Kart alım şartları ve gerekli evraklar hakkında, https://www.istanbulkart.istanbul/kartlarimiz linkini ziyaret edebilir ya da ALO 153 Beyaz Masa ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Mavi Kart nedir ve kimlere verilir?

Fiyatı ve kullanım koşulları UKOME tarafından belirlenen, TL yüklemenin yanı sıra aylık abonman yüklenerek de kullanılabilen ve tam tarife ile ücretlendirilen kişisel kart tipidir.

Mavi Kart'ı nereden temin edebilirim?

Mavi Kart taleplerinizde, ilk kez veya kayıp nedeniyle başvuruda bulunuyorsanız; https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ web sitesi üzerinden online kart başvurusu yapılabilirsiniz.

Ayrıca, size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezine şahsen başvuruda bulunabilirsiniz.

Mavi Kart'ınız arızalanarak kullanım dışı kaldı ise, yenileme işlemleri için arızalı kartınız ile İstanbulkart Başvuru Merkezlerimize başvuru yapmanız gerekmektedir.

Öğrenci Kart kullanım süreleri kaç yıl boyunca geçerlidir?

Ön lisans okuyanlar için ilk kayıt olunan tarih itibari ile 4 yıl, Lisans programı okuyanlar içinse 7 yıllık indirimli kart kullanım hakkı bulunmaktadır.

Detaylı bilgiye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161024-1.htm linki üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Haberler.com - Gündem