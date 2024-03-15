Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli?
Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Yıldırım Belediye Başkan adayı olan Nimetullah Narman hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Nimetullah Narman'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Nimetullah Narman kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
NİMETULLAH NARMAN KİMDİR?
Nimetullah Narman, Yeniden Refah Partisi Bursa- Yıldırım Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Yıldırım Belediye Başkan adayı Nimetullah Narman işletmecidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.